Sponsor Inter, nasce la collaborazione strategica su scala internazionale: tre anni insieme per prodotti, promozioni e visibilità globale. L’ Inter ha ufficializzato l’inizio di una nuova partnership commerciale con Balocco SpA, storica azienda italiana leader nella produzione di biscotti da colazione e dolci da ricorrenza. L’accordo prevede che Balocco diventi Official Partner del club nerazzurro per le prossime tre stagioni sportive, fino al 2028. L’intesa non si limiterà alla semplice esposizione del marchio. Oltre alla presenza dei LED a bordocampo durante le gare interne dell’Inter in Serie A e Coppa Italia disputate a San Siro, il piano prevede anche la produzione di prodotti in licenza e attività promozionali condivise sui canali digitali ufficiali del club e dell’azienda. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sponsor Inter, ufficiale la nuova partnership con Balocco! Tutti i dettagli sull’accordo