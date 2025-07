Spighe Verdi 2025 a Paestum la presentazione dei comuni campani

Tempo di lettura: < 1 minuto Giovedi 31 luglio, al Savoy Beach Hotel di Paestum, saranno presentati i comuni campani che hanno ricevuto le “Spighe Verdi 2025”. Si tratta di Agropoli, Ascea, Capaccio-Paestum, Monteforte Cilento e Positano in provincia di Salerno e di Foiano di Val Fortore in provincia di Benevento e Massa Lubrense nel Napoletano. Spighe Verdi è un programma nazionale della FEE – Foundation for Environmental Education, l’organizzazione che rilascia nel mondo il riconoscimento Bandiera Blu per le localitĂ costiere, pensato per guidare i Comuni rurali, passo dopo passo, a scegliere strategie di gestione del territorio in un percorso virtuoso che giovi all’ambiente e alla qualitĂ della vita dell’intera comunitĂ . 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Spighe Verdi 2025, a Paestum la presentazione dei comuni campani

