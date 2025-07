Spider-Man | Brand New Day – Le foto dal set confermano la cronologia rispetto ad Avengers | Doomsday?

L'attesa per Spider-Man: Brand New Day è quasi finita! Il quarto film di Spider-Man con Tom Holland è ufficialmente in fase di produzione, con le riprese che inizieranno il 31 luglio 2025 a Glasgow, in Scozia. Le autorità locali di Glasgow hanno annunciato chiusure stradali fino al 15 agosto, come riportato da STV News, per permettere la trasformazione di Bothwell Street in Lexington Avenue, New York. Qui è in costruzione un imponente grattacielo, descritto da Holland come un "enorme set", e le prime foto trapelate dal set stanno già facendo discutere, suggerendo un posizionamento preciso nella timeline dell'MCU.

Liza Colón-Zayas di The Bear si unisce al cast di Spider-Man: Brand New Day - Liza Colón-Zayas di The Bear si unisce al cast di Spider-Man: Brand New Day Liza Colón-Zayas, interprete di uno dei personaggi preferiti dai fan nella serie The Bear su Disney+, ha concluso un accordo per unirsi a Spider-Man: Brand New Day, il quarto capitolo della saga di Spider-Man di Sony Pictures e Marvel Studios.

Spider-Man: Brand New Day, i tre villain del film svelati a un evento Disney? Rivelazioni a sorpresa - Nuove anticipazioni sulla nuova avventura standalone di Spider-Man sarebbero state rivelate poche ore fa nel corso della Disney Blockbuster Consumer Products, che ha avuto luogo ieri sera a Las Vegas.

