Sperimentazione del taser per la polizia locale di Treviso avviato l' iter

La Giunta comunale di Treviso ha dato avvio all’iter amministrativo e operativo per introdurre in via sperimentale il taser, nella dotazione della polizia locale. La sperimentazione, prevista dalla normativa nazionale durerĂ sei mesi e prevede l’impiego dello strumento esclusivamente da parte di. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: sperimentazione - taser - polizia - locale

Taser agli agenti della polizia locale di Milano: via alla sperimentazione di sei mesi - Ore 15 di ieri, siamo in via Murat. “Aiuto, mi ammazzano”, urla un uomo dal terzo piano di un palazzo.

Taser alla municipale, sperimentazione rinviata - Rinviato a settembre: l’inserimento di taser nella dotazione della Polizia municipale, con tutta probabilità , non partirà nelle prossime settimane, ma verrà ridiscusso a fine estate.

Rinviato a settembre: l’inserimento di taser nella dotazione della Polizia municipale, con tutta probabilità , non partirà nelle prossime settimane, ma... Vai su Facebook

Sperimentazione del taser per la polizia locale di Treviso, avviato l'iter; Taser alla polizia locale di San Benedetto, sperimentazione al via: «Sarà usato dagli agenti addestrati»; Taser alla municipale. C’è il voto in Consiglio.

Taser alla polizia locale di San Benedetto, sperimentazione al via: «Sarà usato dagli agenti addestrati» - Domani in consiglio andrà al voto il regolamento transitorio per la sperimentazione che poi servirà all’adozione del taser da parte ... Riporta msn.com

Polizia Locale di Treviso: al via la sperimentazione del Taser - Tecnologia al servizio della sicurezza: il Comune punta sul Taser per affrontare situazioni critiche senza contatto fisico ... Scrive ilnuovoterraglio.it