Spento l' incendio nelle vicinanze dell' aeroporto ripristinate le attività di volo

Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania, comunica che, a seguito dell’intervento delle autorità competenti e del completo spegnimento dell’incendio divampato nelle vicinanze dello scalo, le operazioni di volo sono state regolarmente ripristinate. Dalla riapertura dello scalo, sono. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Vasto incendio nelle vicinanze di Etnapolis, fumo invade anche la carreggiata - Un incendio di vaste dimensioni è divampato nel pomeriggio lungo la strada statale 121, in prossimità del centro commerciale Etnapolis, nel territorio di Belpasso, in direzione Catania.

Sospese le operazioni di volo all’aeroporto di Catania per incendio nelle vicinanze - ABBONATI A DAYITALIANEWS Interrotti temporaneamente i voli per consentire le attività di spegnimento.

