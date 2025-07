Sparò a un uomo alla testa spacciava droga | arrestato evaso

La polizia ha arrestato alla stazione di Afragola un 43enne originario del Salernitano, ricercato per evasione dai domiciliari. L’uomo era sottoposto a misura cautelare a Baronissi per tentato omicidio e traffico di droga, ma il 25 maggio scorso, dopo un permesso per un’udienza a Roma, non aveva. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Chi è Gaetano Saracino, l'uomo condannato per l'assalto al caveau accusato di aver cofinanziato affari di droga - E' il 45enne Gaetano Saracino di Cerignola il soggetto noto alle forze dell'ordine, al quale è stato sequestrato un patrimonio di 2,5 milioni di euro.

Secondigliano, dal carcere distribuiva cellulari e droga per i detenuti: ordinanza di custodia cautelare per un uomo - Gestiva il commercio di strumenti di comunicazione negli istituti di pena, continuando a mantenere contatti dall’interno del carcere i rapporti con l’alleanza camorristica di Secondigliano, per rafforzarne il controllo anche nei penitenziari.

Uomo di 43 anni ucciso con oltre venti coltellate a Vigevano, un 25enne ha confessato: “Un debito legato alla droga” - Il 25enne Cleo Koludra Stefanescu ha confessato di aver accoltellato a morte Luca Leone nel cortile della sua casa a Vigevano (Pavia).

