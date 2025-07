Spari in grattacielo a New York5 morti

7.12 Quattro persone sono state uccise in un grattacielo al centro di Manhattan da un uomo armato che, a sua volta, si è tolto la vita. Lo hanno riferito le autorità di New York. Le vittime sono tre uomini, tra cui un poliziotto, e una donna. Ferita gravemente un'altra persona. A sparare è stato un 27enne del Nevada. Ignoto il movente della strage. L'edificio ospita la sede della BlackRock e della National Football League. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

