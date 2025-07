Sparatoria nel cuore di New York quattro morti oltre al tiratore

L'episodio è successo in un grattacielo che ospita alcune delle principali società finanziarie del Paese. La polizia ha circondato l'edificio e neutralizzato l'aggressore.

Sparatoria nel cuore di New York, colpiti un agente e due persone - L'episodio è successo in un grattacielo che ospita alcune delle principali società finanziarie del Paese.

