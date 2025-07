Sparatoria nel Blackstone Building a Manhattan | 5 morti tra cui un agente e il killer

Sparatoria a Manhattan, 5 morti nel grattacielo di Blackstone: uccisi un agente e il killer, ignoto il movente. New York, 29 luglio 2025 – Panico e terrore nel cuore di Manhattan, dove un uomo armato ha fatto irruzione nel Blackstone Building, un grattacielo simbolo della finanza globale al 345 di Park Avenue. Il bilancio è drammatico: cinque morti, inclusi un agente di polizia colpito alla schiena e il presunto attentatore. L’attacco è avvenuto intorno alle 18:00 ora locale (mezzanotte in Italia), quando un uomo descritto come bianco, 27 anni, residente a Las Vegas e senza precedenti penali significativi, ha fatto ingresso nell’edificio armato con un fucile d’assalto, verosimilmente un AR-15 o AK-47. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: blackstone - manhattan - morti - agente

#NEWS - #NewYork, sparatoria nel #BlackstoneBuilding a #Manhattan, 5 morti Tra loro un agente e il #killer, un 27enne di #LasVegas. Il grattacielo alto quasi 200 metri ospita diverse società finanziarie, tra cui #Blackstone, il più grande #hedgefund al mon Vai su X

Ad aprire il fuoco un 27enne di Las Vegas che è salito nel palazzo che ospita gli uffici aziendali della National Football League e di Blackstone. Tra le vittime anche un agente di polizia Vai su Facebook

Sparatoria nel Blackstone Building a Manhattan, 5 morti; Sparatoria a New York, nell'edificio sede di Blackstone e NFL. Cinque morti, compreso il killer; Sparatoria a New York, nel grattacielo sede di Blackstone e della National Football League: un 27enne uccide 4 persone, poi si toglie la vita.

Sparatoria nel Blackstone Building a Manhattan, 5 morti - Sparatoria e panico in pieno giorno a Manhattan, nel cuore di New York, in un grattacielo che ospita diverse società finanziarie, tra cui Blackstone, il più grande hedge fund al mondo. Secondo ansa.it

New York, sparatoria nel grattacielo sede di Blackstone e National Football League: 5 morti, il killer si uccide - Sparatoria e panico in pieno giorno a Manhattan, nel cuore di New York, in un grattacielo che ospita diverse società finanziarie, tra cui ... Segnala msn.com