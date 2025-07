Sparatoria in un grattacielo di New York 5 morti tra cui l’assalitore

New York, 29 luglio 2025 - Quattro persone, tra cui un agente di polizia, sono rimaste uccise in una sparatoria in un grattacielo di Manhattan, a New York, dove un uomo ha aperto il fuoco all'impazzata, prima di togliersi la vita. Una quinta persona è stata ferita in modo grave, ha riferito il sindaco della città Eric Adams parlando ai giornalisti. Le telecamere del grattacielo mostrano l'assalitore scendere da una Bmw nera imbracciando un fucile M-4, prima di entrare nell'edificio e aprire il fuoco, colpendo subito un agente di polizia. Quindi, dopo aver preso l'ascensore fino al 33mo piano, dove si trovano gli uffici della Rudin management proprietaria del grattacielo, l'uomo ha sparato all'impazzata, prima di suicidarsi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sparatoria in un grattacielo di New York, 5 morti tra cui l’assalitore

In questa notizia si parla di: newyork - grattacielo - sparatoria - assalitore

