Sparatoria in un grattacielo a New York | cinque morti

Lunedì sera un uomo armato ha aperto il fuoco all’interno di un grattacielo a Manhattan, uccidendo quattro persone e ferendone una. Tra le vittime anche un agente di polizia. L’attentatore, Shane Devon Tamura, 27 anni, residente a Las Vegas, è stato trovato morto al 33° piano dell’edificio: secondo la polizia si sarebbe suicidato. La dinamica della sparatoria a New York. La sparatoria è iniziata alle 18:28 ora locale, al 345 di Park Avenue, tra la 51esima e la 52esima strada. Tamura è entrato con un fucile semiautomatico AR-15, ha colpito un poliziotto all’ingresso e ha proseguito verso i piani alti. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sparatoria in un grattacielo a New York: cinque morti

