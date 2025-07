Sparatoria di New York il killer puntava alla Nfl ma ha sbagliato piano Chi era Shane Tamura e perché la richiesta di studiare il suo cervello – I video

La sparatoria avvenuta a Manhattan davanti al grattacielo che ospita gli uffici della National Football League (Nfl), ha ora un movente più chiaro. Il sindaco di New York Eric Adams ha confermato che l’autore dell’attacco, Shane Tamura, aveva nel mirino proprio la lega professionistica di football americano. Nelle sue tasche, gli agenti hanno trovato un biglietto scritto a mano: un messaggio carico di rancore contro la Nfl, che recita, tra le altre cose: «Non puoi andare contro la Lega Football, ti schiaccerà ». Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe tentato invano di entrare negli uffici della Nfl, che occupa diversi piani nel grattacielo 345 Park Avenue, prima di aprire il fuoco all’esterno, cambiando obiettivo. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: sparatoria - newyork - shane - killer

#StatiUniti Sparatoria a #NewYork. Un uomo armato ha sparato in un grattacielo di Manhattan, uccidendo 4 persone: un poliziotto e tre civili. Diversi i feriti. Il killer, Shane Tamura, 27enne, si sarebbe suicidato dopo essersi barricato nell'edificio. Aveva proble Vai su Facebook

#StatiUniti Sparatoria a #NewYork. Un uomo armato ha sparato in un grattacielo di Manhattan, uccidendo 4 persone: un poliziotto e tre civili. Diversi i feriti. Il killer, Shane Tamura, 27enne, si sarebbe suicidato dopo essersi barricato nell'edificio. Aveva proble Vai su X

New York, sparatoria in grattacielo: 27enne uccide 4 persone poi si suicida; Sparatoria di New York, il killer «puntava alla Nfl ma ha sbagliato piano». Chi era Shane Tamura e perché la richiesta di «studiare il suo cervello» - I video; Spara con fucile d'assalto nella sede della Nfl di Manhattan, uccide 4 persone e poi si suicida.

Shane Tamura, chi era il killer della sparatoria a New York: «Aveva chiesto di analizzare il suo cervello». Perché aveva un'arma - È stato identificato lo sparatore del grattacielo di Manhattan a New York: si tratta di Shane Devon Tamura, 27 anni, di Las Vegas. Segnala msn.com

Sparatoria a New York, chi era il killer Shane Tamura: «Aveva chiesto di analizzare il suo cervello». Perché aveva un'arma - È stato identificato lo sparatore del grattacielo di Manhattan a New York: si tratta di Shane Devon Tamura, 27 anni, di Las Vegas. leggo.it scrive