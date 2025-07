Sparatoria a New York nel grattacielo sede della NFL | 27enne uccide 4 persone a colpi di pistola e si suicida

Un 27enne originario di Las Vegas, Shane Devon Tamura ha ucciso quattro persone a colpi di fucile in un grattacielo nel cuore di Manhattan, al cui interno ci sarebbero uffici della NFL (la National Football League, la lega di football americano), di KPMG e del colosso finanziario Blackstone, e poi si è suicidato. Ignoto il movente: il suo arrivo nell'edificio ripreso nei video ripresi dalle telecamere di sorveglianza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sparatoria a New York, nel grattacielo di Blackstone e della National Football League: un 27enne uccide 4 persone e poi si toglie la vita - Cinque morti e un ferito grave. È questo il bilancio della sparatoria avvenuta lunedì sera nel cuore di Manhattan, all’interno di un grattacielo di 44 piani al numero 345 di Park Avenue, a Midtown New York.

