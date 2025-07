Sparatoria a New York nel grattacielo di Blackstone e della National Football League | un 27enne uccide 4 persone e poi si toglie la vita

Cinque morti e un ferito grave. È questo il bilancio della sparatoria avvenuta lunedì sera nel cuore di Manhattan, all’interno di un grattacielo di 44 piani al numero 345 di Park Avenue, a Midtown New York. Secondo quanto riferito dalla polizia e confermato dal sindaco Eric Adams in conferenza stampa, l’aggressore si è tolto la vita con ferite autoinflitte dopo aver aperto il fuoco al 33° piano dell’edificio. L’autore dell’attacco è stato identificato come Shane Devon Tamura, 27 anni, residente a Las Vegas. Non aveva precedenti penali rilevanti, ma soffriva di disturbi mentali. La polizia ha rinvenuto nella sua auto — presumibilmente collegata al suo arrivo a New York, sebbene non sia chiaro con quale mezzo abbia viaggiato — armi, caricatori e psicofarmaci. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Sparatoria a New York, nel grattacielo di Blackstone e della National Football League: un 27enne uccide 4 persone e poi si toglie la vita

In questa notizia si parla di: sparatoria - newyork - grattacielo - blackstone

Sparatoria a New York, nel grattacielo sede di Blackstone e della National Football League: 4 morti, il killer poi si toglie la vita | http://Corriere.it | http://Corriere.it Vai su X

Sparatoria nel cuore di Manhattan, 5 morti nella torre di Blackstone; Sparatoria a New York, nel grattacielo sede di Blackstone e della National Football League: 4 morti, il killer poi si toglie la vita; New York, sparatoria nel grattacielo sede di Blackstone e National Football League: 5 morti, il killer si uccide.

New York, sparatoria nel grattacielo sede di Blackstone e National Football League: 5 morti, il killer si uccide - Sparatoria e panico in pieno giorno a Manhattan, nel cuore di New York, in un grattacielo che ospita diverse società finanziarie, tra cui Blackstone, il più grande hedge fund ... Da msn.com

Sparatoria a New York nel grattacielo sede della NFL: 27enne uccide 4 persone a colpi di pistola e si suicida - Un 27enne originario di Las Vegas, Shane Devon Tamura ha ucciso quattro persone a colpi di fucile in un grattacielo nel cuore di Manhattan, al cui interno ... Lo riporta fanpage.it