Sparatoria a New York | 27enne armato di fucile uccide 4 persone nel grattacielo sede di Blackstone e NFL

Sparatoria a nel cuore di New York, dove in un grattacelo di Manhattan quattro persone, tra cui un agente di polizia, sono rimaste uccise. Un 27enne, Shane Tamura, è entrato nell’edificio armato di fucile AR-15 e ha aperto il fuoco per poi togliersi la vita. Una quinta persona, invece, è stata ferita in modo grave, ha riferito il sindaco della città Eric Adams. Il grattacelo al centro della vicenda è la sede di diverse società finanziarie, tra cui Blackstone, il più grande hedge fund al mondo, e della NFL (National Football League). Tamura era residente a Las Vegas e, con una storia di disturbi mentali, aveva attraversato in auto il Paese fino a New York nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sparatoria a New York: 27enne armato di fucile uccide 4 persone nel grattacielo sede di Blackstone e NFL

