Spara a tutti e poi si toglie la vita strage in centro | ora la scoperta shock sul giovane killer

Nel cuore pulsante di una delle metropoli più sorvegliate al mondo si è consumato un dramma che ha lasciato sgomenta l'intera città . Lunedì sera, mentre le luci di Manhattan iniziavano a riflettersi sui vetri dei grattacieli e la routine serale prendeva il sopravvento, un uomo armato ha fatto irruzione in un edificio nel centro città , trasformando un'ordinaria serata in una tragedia. Il panico si è diffuso in pochi minuti, coinvolgendo lavoratori, passanti e turisti che affollano abitualmente quella zona. Le forze dell'ordine, intervenute tempestivamente, si sono trovate di fronte a una scena di estrema violenza, con vittime a terra e testimoni sotto shock.

