Spal, Senigagliesi davanti. Pressing anche su D’Este.

Un passo alla volta, la nuova Spal continua a prendere forma. L'obiettivo dell' Ars et Labor Ferrara è mettere a disposizione di mister Di Benedetto il maggior numero possibile di giocatori in vista del raduno fissato per lunedì prossimo al centro sportivo Fabbri. Per il direttore sportivo Antenucci – al debutto assoluto dietro la scrivania – è una corsa contro il tempo, con la consapevolezza di dover accelerare i tempi ma al tempo stesso non poter commettere errori. Ci sono già una manciata di giocatori pronti a iniziare la nuova avventura. Tra gli atleti bloccati dal club biancazzurro c'è anche Luca Senigagliesi, che come gli altri nuovi acquisti ha nel proprio bagaglio la capacità di giocare in diversi ruoli.

