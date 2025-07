Spagna Germania e Francia lanceranno dal cielo aiuti umanitari a Gaza L' Onu | Carestia in atto

Le immagini della popolazione di Gaza affamato per il blocco agli aiuti umanitari imposto da Israele - che ha provocato la morte di 147 persone, tra cui 88 bambini - stanno spingendo i governi europei a inviare aiuti umanitari nella Striscia.¬†La coalizione internazionale che pianifica l'invio di. 🔗 Leggi su Today.it

A Gaza un bambino su due è gravemente malnutrito: gli aiuti umanitari continuano ad essere bloccati - Lo standard globale per misurare la sicurezza alimentare ha lanciato un nuovo allarme: tutta la Striscia di Gaza è in emergenza alimentare diffusa.

Meloni sente Netanyahu e l'emiro del Qatar: ¬ęCessate il fuoco a Gaza e accesso agli aiuti umanitari¬Ľ - Nel quadro dei contatti avviati sin dal Vertice G7 di Kananaskis a sostegno di un cessate il fuoco a Gaza, la¬†presidente del Consiglio, Giorgia¬†Meloni, ha intensificato il dialogo con.

Gaza, la rabbia di Patuanelli al Senato: ‚ÄúAiuti umanitari bloccati, il silenzio del governo √® agghiacciante‚ÄĚ - ‚ÄúCi sono 52.600 morti nella Striscia di Gaza (61.700 contando i dispersi sotto le macerie) di cui 15mila sono bambini.

Spagna, Germania e Francia lanceranno dal cielo aiuti umanitari a Gaza. L'Onu: Carestia in atto; Spagna: Accesso aiuti umanitari a Gaza del tutto insufficiente; Spagna: convocato l'incaricato d'affari di Israele a Madrid - Il ministero degli Esteri spagnolo ha convocato l'incaricato d'affari di Israele a Madrid. In una nota l'ambasciata aveva accusato la Spagna di aver intrapreso una crociata anti Israele.

Aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, quali sono i piani di Europa e Stati Uniti per assistere la popolazione palestinese - Aumenta il bilancio delle vittime palestinesi uccise mentre erano in coda per ...

Sanchez: la Spagna invia tonnellate di aiuti a Gaza dalla Giordania - ll presidente del Governo spagnolo, Pedro Sànchez, annuncia il lancio di "migliaia di chili" di aiuti alimentari con il paracadute sulla Striscia di Gaza entro la fine di ...