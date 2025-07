Spaccio e violenza | arrestato dopo otto anni

In carcere dopo lungo tempo. I carabinieri della stazione di Lecco hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 27enne di origine nordafricana residente in cittĂ . L'uomo dovrĂ scontare una pena definitiva di cinque anni, cinque mesi e venti giorni di reclusione. Il provvedimento. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

