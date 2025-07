Sottrae farmaci all’ospedale San?Pio | infermiera 47enne arrestata per peculato

Sequestrati decine di chili di medicinali nella sua abitazione. Accusata di peculato, è ai domiciliari.. Benevento, 29?luglio?2025 — Un’infermiera di 47?anni, identificata con le iniziali O.?G. e residente in un comune della provincia di Avellino, è stata arrestata in flagranza di reato dagli agenti della Squadra Mobile di Benevento con l’accusa di peculato Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna è stata sorpresa all’interno dell’ospedale “San?Pio” con presidi sanitari e medicinali appena sottratti dall’azienda ospedaliera. La perquisizione immediatamente eseguita presso la sua abitazione ha permesso di sequestrare decine di chili di farmaci e dispositivi della stessa tipologia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

