Sottopassi off limits e trombe marine.

Auto sommerse nei sottopassi ferroviari, scantinati e piani terra allagati, strade trasformare in fiumi, disagi e danni ovunque da zona Ascolani di Grottammare a tutta San Benedetto flagellate dalla violenta tromba d’aria che ha portato forti raffiche di vento, pioggia, grandine e fulmini che hanno appiccato il fuoco a una palma accanto a un’abitazione in zona Santa Lucia e contatori dell’Enel in via Copernico. I comuni di Grottammare e San Benedetto hanno aperto il Coc per fronteggiare l’emergenza. A San Benedetto ci sono state circa 200 chiamate alla polizia locale e i vigili del fuoco. Il problema maggiore è stato quello dei sottopassi, da via Doria a via Monfalcone, da via Fiscaletti con dentro un’auto e un camion, al pontino lungo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

