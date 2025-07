Sospensione terapie bimbi autistici Piccirillo | Famiglie lasciate sole nel silenzio delle Istituzioni

“Questa è la vera faccia della Campania governata da De Luca: bambini autistici senza assistenza da quattro mesi e professionisti senza stipendio da circa due anni. Un disastro sanitario e sociale nascosto sotto il tappeto della propaganda”. E' quanto affermato dalla onsigliera regionale della. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: autistici - sospensione - terapie - bimbi

Terapie per i bambini autistici verso la ripresa: reintegrati anche i pazienti dimessi; Asl Na3sud: scongiurata la sospensione delle terapie per i bimbi autistici; Interruzione delle terapie per i ragazzi autistici, i genitori: La nostra e la loro vita stravolta nel giro di poche ore.

Autismo, tagli dalla Regione. Ma le famiglie ora insorgono: “I nostri bambini esistono” - I genitori raccontano le difficoltà: “Già evidenti scompensi nei ragazzi coinvolti” ... msn.com scrive

Napoli. Bimbo autistico senza terapia e assistenza, vinto ricorso sulle liste d’attesa - Il giudice del Tribunale di Napoli ha imposto l'erogazione di trattamenti riabilitativi per il bimbo autistico napoletano in attesa ... Lo riporta internapoli.it