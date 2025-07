Sos rete idrica e perdite | Serve una commissione

Una richiesta congiunta di opposizione e maggioranza alla Giunta per convocare una commissione consigliare periodica con Hera per risolvere il problema annoso delle rotture idriche in città . Arriverà sul tavolo del Consiglio comunale questa sera un odg presentato dal consigliere del Gruppo Misto Lorenzo Brogi ed emendato dopo un fitto weekend di colloqui tra lo stesso consigliere d’opposizione e la capogruppo della maggioranza Francesca Farolfi. C’è convergenza, dunque, su un tema che oggi più che mai inquieta i castellani, e che ha scatenato un mare di polemiche nelle ultime settimane, con i molteplici attacchi di Brogi ai quali il Comune aveva replicato gettando acqua sul fuoco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sos rete idrica e perdite: "Serve una commissione"

In questa notizia si parla di: commissione - rete - idrica - perdite

Rete idrica di Agrigento e l'inchiesta sulle mazzette per vincere gli appalti, Schifani istituisce commissione tecnica per il monitoraggio dei lavori - Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha istituito, con proprio decreto, una commissione tecnica "per verificare l'avanzamento dei lavori di ristrutturazione e automazione della rete idrica di Agrigento.

Da CDP 19 milioni di euro a Valle Umbra Servizi Spa per potenziare la rete idrica in Umbria Grazie a un finanziamento da 19 milioni di euro sottoscritto con Cassa Depositi e Prestiti, con garanzia del Fondo #InvestEU dell'European Commission, Valle Umbr Vai su Facebook

Sos rete idrica e perdite: Serve una commissione; Bardi fa il punto sulla questione idrica; L'Ue finanzia il servizio idrico siciliano, 230 milioni per ridurre perdite e migliorare la depurazione.

La rete idrica è vecchia e un colabrodo, alla Spezia persa più di ... - 4% in città e al 55% in provincia, per arrivare nel 2020 al 53. ilsecoloxix.it scrive

Il futuro nella rete idrica. Contro le perdite di acqua c’è il ... - Contro le perdite di acqua c’è il contatore intelligente Il Gruppo Hera annuncia che sarà installato in 1. Da ilrestodelcarlino.it