Sos Palestina di Piero Pelù Maxi concerto all’Anfiteatro | Aiutiamo la popolazione

"L’indifferenza è comoda, l’ipocrisia è peste". È il grido di battaglia del rocker fiorentino Piero Pelù per annunciare ’ S.O.S. Palestina!’, il grande concerto in programma il 18 settembre all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze per raccogliere fondi per ’ Medici senza frontiere ’ nelle attività di soccorso della popolazione palestinese. Il live nasce proprio per volontà del ’Diablo’, da sempre coinvolto in attività sociali a tutela dei dimenticati del mondo e delle vittime delle guerre e dell’ambiente. "In Palestina è in atto un vero e proprio massacrogenocidio di popolazione civile che ha una lunghissima e controversa storia alle spalle. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sos Palestina di Piero Pelù. Maxi concerto all’Anfiteatro: "Aiutiamo la popolazione"

In questa notizia si parla di: palestina - piero - pelù - concerto

“In Palestina è in atto un massacro/genocidio. La aiuteremo con un evento per raccogliere i fondi per Medici senza frontiere”: l’appello di Piero Pelù - Piero Pelù ha annunciato l’evento musicale S.O.S. Palestina, che si terrà a Firenze all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale il 18 settembre, per raccogliere fondi per aiutare Medici senza Frontiere nelle attività di soccorso della popolazione palestinese.

“Sos Palestina”: il 18 settembre a Firenze Piero Pelù organizza un concerto di raccolta fondi https://firenze.repubblica.it/cronaca/2025/07/28/news/firenze_sos_palestina_18_settembre_firenze_piero_peluconcerto_raccolta_fondi_medici_senza_frontiere-4247 Vai su X

Giovedì 18 settembre il concerto di raccolta fondi per la Palestina con Afterhours, Bandabardò, Tre Allegri Ragazzi morti, Emma Nolde, Fast Animals And Slow Kids, Ginevra di Marco, Piero Pelù, Gianni Maroccolo e molti altri. Controradio media partner. Vai su Facebook