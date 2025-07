Sony fa causa a Tencent a causa di Light of Motiram

Sony Interactive Entertainment ha deciso di portare in tribunale Tencent Holdings Ltd., accusando l’azienda cinese di aver copiato in modo evidente la serie Horizon con il suo nuovo progetto videoludico intitolato “Light of Motiram”. L’accusa è chiara: violazione di copyright e marchio registrato, con richieste danni e blocco dello sviluppo. Il procedimento legale è stato avviato presso la Corte Distrettuale della California del Nord (caso n. 3:25-cv-06275). Secondo i documenti depositati, Sony ritiene che il gioco in questione riprenda elementi distintivi dell’universo di Horizon, non solo nello stile visivo ma anche nelle dinamiche narrative e nelle meccaniche di gameplay. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Sony fa causa a Tencent a causa di Light of Motiram

