Non sono passati nemmeno due secondi dalla stretta di mano tra Ursula von der Leyen e Donald Trump che la sinistra italiana è partita all'attacco. E all'attacco di chi? Forse di chi era seduto sulla poltrona vicino a quella del Presidente Usa, ovvero la stessa von der Leyen? Oppure magari di chi ha concepito, condotto e infine concluso la strategia negoziale per conto dell'Ue, ovvero la medesima persona di prima? Ma ovvio che no. Per il Pd e compagni la colpa di un accordo giudicato da loro pessimo è, manco a dirlo, di Giorgia Meloni, che, fino a prova contraria, durante la trattativa non era nemmeno in Europa, ma in Etiopia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sono tutti dazi di von der Leyen. Ma a sinistra attaccano Meloni