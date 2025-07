Sono morta per 17 minuti mentre mi allenavo in palestra Ho visto tutti dall’alto mentre i medici cercano di rianimarmi | la storia di Victoria Thomas

“Ho detto alla mia amica che non sentivo più forza o energia, come se mi fossero appena uscite dal corpo. Mi sentivo anche leggermente stordita. L’avevo appena detto quando improvvisamente sono crollata a terra”. Con queste parole la 41enne Victoria Thomas ha raccontato al Mirror la sua storia che poi ha preso una piega incredibile. Quel fatidico giorno Victoria si trovava in palestra per allenarsi, quando è andata in in arresto cardiaco. Un’ambulanza è arrivata nel giro di pochi minuti e i paramedici hanno iniziato la rianimazione cardiopolmonare, ma mentre il tempo scorreva senza risultati, è cresciuto il timore che il cuore di Victoria si fosse fermato definitivamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono morta per 17 minuti mentre mi allenavo in palestra. Ho visto tutti dall’alto mentre i medici cercano di rianimarmi”: la storia di Victoria Thomas

In questa notizia si parla di: sono - minuti - palestra - morta

Sciopero dei treni dalle 9 alle 17, cancellazioni e ritardi fino a 90 minuti a Roma: quali sono le fasce garantite - Nuovi disagi per i pendolari. Oggi, martedì 6 maggio, è previsto uno sciopero nazionale della durata di otto ore, dalle 9 alle 17, del personale ferroviario e di appalti ferroviari indetto dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti a causa del mancato raggiungimento degli accordi per il rinnovo del Ccnl mobilità attività ferroviarie.

Giro d’Italia 2025, Primoz Roglic: “Non mi sono mai sentito al meglio. Oggi abbiamo perso minuti” - Una giornata nerissima per Primoz Roglic. Il corridore sloveno non si dimenticherà facilmente la nona tappa del Giro d’Italia 2025, frazione di 181 km con partenza da Gubbio ed arrivo a Siena.

Meret: «Gli ultimi minuti sono stati una montagna russa, cercavamo di isolarci da Inter-Lazio ma vedevo facce tristi» - Dopo il pareggio contro il Parma, il portiere del Napoli, Alex Meret ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa Meret in conferenza.

Martina Gillio è morta a 22 anni per il #caldo mentre si allenava. Nella #palestra dove è avvenuta la tragedia non c'è un sistema di #ariacondizionata. A confermarlo è chi lavora all'interno della struttura. Nei locali, al primo piano, ci sarebbero numerose finestr Vai su Facebook

“Sono morta per 17 minuti mentre mi allenavo in palestra. Ho visto tutti dall’alto mentre i…; È morta la ragazza che ha avuto un malore in palestra: si allenava e non c’era il condizionatore; Malore nella palestra senz’aria condizionata, Martina Gillio muore a 22 anni.

Malore improvviso in palestra, Martina morta a 22 anni: il dramma dopo ore di agonia - Aveva un forte mal di testa, poi è stata colpita da arresto cardiaco nella palestra dove si allenava da anni. Da notizie.it

È morta la ragazza che ha avuto un malore in palestra: si allenava e ... - «Sono arrivati in pochi minuti ma ci sono sembrati eterni – si sfoga ancora il titolare della Gym, che conosceva Martina da lungo tempo – Ha iniziato a frequentare la palestra da ragazzina e ... Scrive torino.repubblica.it