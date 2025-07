Sondaggi politici oggi Ipsos | FdI e Pd stabili cresce la ‘Primavera’ di Spadafora

Roma, 29 luglio 2025 – I dati sugli orientamenti di voto degli italiani, diffusi da Ipsos, a luglio mostrano variazioni contenute rispetto a giugno. Tra le forze di governo, Fratelli d'Italia si conferma solido al 28%, in lieve calo rispetto al 28,2% del mese scorso. Flessione simile per Forza Italia, stimata all'8,1% (-0,3%), e per la Lega, ora all'8,5% (-0,3%). Stabile Noi Moderati, che passa dall'1% all'1,1%. Nel campo dell'opposizione, il Partito Democratico si mantiene stabile al 21,1% (21,4% a giugno), segno che le inchieste delle magistratura che hanno investito il centrosinistra in Lombardia e nelle Marche, almeno per il momento, non sembrano influire sul consenso.

