Sondaggi politici boom del M5S | Meloni perde consensi ma FdI stabile

Il centrodestra non esce scalfito da questo ultimo mese, nonostante gli attacchi della magistratura nei confronti della riforma della Giustizia e i pericoli che emergono dall'incertezza causata dai dazi di Donald Trump. Il governo convince ancora gli italiani e il centrosinistra al momento non si presenta come un pericolo per la coalizione di maggioranza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sondaggi politici, boom del M5S: Meloni perde consensi, ma FdI stabile

In questa notizia si parla di: sondaggi - politici - boom - meloni

Sondaggi politici La7, Fratelli d’Italia allunga - (Adnkronos) – Fratelli d'Italia cresce ancora, il partito di Giorgia Meloni vola nel sondaggio Swg che fotografa le intenzioni di voto per il Tg La7 se si andasse alle elezioni oggi, 12 maggio.

Sondaggi politici La7, Fratelli d’Italia allunga - (Adnkronos) – Fratelli d'Italia cresce ancora, il partito di Giorgia Meloni vola nel sondaggio Swg che fotografa le intenzioni di voto per il Tg La7 se si andasse alle elezioni oggi, 12 maggio.

Sondaggi politici in fermento, accelerata esplosiva: mentre qualcuno si è congelato - Settimana positiva per le due principali forze politiche italiane, con segnali di ripresa sia per il partito guidato da Giorgia Meloni che per quello di Elly Schlein.

Dove sono quei politici, giornalisti e opinionisti che parlavano di Meloni "pontiera" tra Europa e Stati Uniti? Smetteranno di raccontare balle agli italiani? Vai su Facebook

Sondaggio Swg: boom di Fdi, che sfiora il 30%. Quello che guadagna il partito di Meloni (+0,7) lo perdono…; Sondaggi politici, FdI ancora sopra il 30%, boom di Forza Italia: quali partiti vanno meglio; Sondaggio Ipsos | FdI scende al 27%, il Pd frena e cresce il M5S. Ma è boom di astensionisti e cala la fiducia nella premier Meloni.

Meloni vola nei sondaggi, Schlein in crisi, Conte sorride: ecco chi domina (e chi affonda) prima della pausa estiva - Sondaggi politici oggi: Fratelli d’Italia in vetta, Pd perde consensi, M5S cresce in vista della sfida delle elezioni regionali. tag24.it scrive

Sondaggi Politici vola M5s e crolla Calenda, male Meloni, Salvini e Pd - L'ultimo sondaggio politico di Ipsos vede in crescita M5s e Renzi, mentre Calenda finisce sotto la soglia del 3%. Lo riporta money.it