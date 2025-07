– L’ultimo aggiornamento dei sondaggi elettorali presentato da SWG per il Tg La7 diretto da Enrico Mentana, in data 28 luglio, offre una panoramica dettagliata dell’attuale scenario politico italiano. Mentre alcune forze politiche mantengono la propria posizione, altre vivono momenti di crescita o difficoltĂ , delineando un contesto in continua evoluzione. Fratelli d’Italia consolida la propria posizione di leadership con il 29,9% dei consensi, confermando la tendenza osservata nelle settimane precedenti e rafforzando la guida di Giorgia Meloni nel panorama politico nazionale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sondaggi Mentana, terremoto nella politica: chi sale e chi crolla