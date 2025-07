Sofia esclusa dal volo per il bagaglio a mano troppo grande | passeggera si dispera

Momenti di tensione all'aeroporto di Sofia, in Bulgaria, dove una donna è stata respinta all'imbarco da Ryanair perchĂ© il suo bagaglio a mano non rispettava le misure richieste. La passeggera, diretta a Vienna, ha tentato tra le lacrime di dimostrare che la borsa rientrava nei limiti, ma il personale è rimasto inflessibile. Dopo essersi rifiutata di pagare il supplemento, si è accasciata al suolo implorando di poter partire. Il caso, ripreso in un video diffuso online, ha suscitato indignazione e rilanciato le polemiche sulle regole dei voli low cost. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sofia, esclusa dal volo per il bagaglio a mano troppo grande: passeggera si dispera

