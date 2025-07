Skymetro il 6 agosto la sindaca Salis incontrerà il ministro Salvini

La sindaca di Genova Silvia Salis incontrerĂ il prossimo 6 agosto il vicepremier e ministro alle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini per discutere della mobilitĂ in Valbisagno.Era da settimane che Salis aspettava di fissare un incontro con Salvini proprio per parlare delle possibilitĂ . 🔗 Leggi su Genovatoday.it

"Non diffamò la Salis". Pm chiede l'archiviazione per Salvini - Per la Procura di Milano le espressioni usate dal vicepremier non sono "particolarmente offensive" e non è stata travisata la realtà dei fatti

Ceffone giudiziario per Ilaria Salis: il pm di Milano chiede di archiviare la sua denuncia contro Salvini - La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione per il segretario della Lega Matteo Salvini accusato di diffamazione dall’europarlamentare Ilaria Salis.

Salvini: “La Salis non può fare la maestra”. Il pm chiede l’archiviazione: è diritto di critica - La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per il segretario della Lega Matteo Salvini accusato di diffamazione dall'europarlamentare Ilaria Salis.

Skymetro, l’incontro tra Salis e Salvini sarà il 6 agosto - È stato fissato per il 6 agosto l'incontro della sindaca Silvia Salis con il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, sullo Skymetro. ilsecoloxix.it scrive

Ex Ilva, Salis: “Opportuno essere cauti, specie dopo le dimissioni del sindaco di Taranto” - La sindaca Silvia Salis, in consiglio comunale, ha risposto alla capogruppo di FdI, Alessandra Bianchi, che aveva contestato la scelta della maggioranza di ... Lo riporta ilsecoloxix.it