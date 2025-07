Siropack Italia risposta a Trump | Veniamo a produrre negli Usa

A voler essere ottimisti si dovrebbe sperare che finisca lì. Ma neppure tra i produttori industriali ed artigianali di casa nostra scommetterebbero sulla tenuta senza limiti dell’accordo sottoscritto con il presidente Donald Trump che prevede l’applicazione di dazi al 15 per cento (ancora non appare chiaro se siano aggiuntivi o compensativi) sui prodotti europei, e dunque anche italiani, esportati negli Stati Uniti. Intanto però si fanno i conti, soprattutto tra le aziende della moda e del metalmeccanico, le piĂą colpite se non altro per il volume d’affari che guarda al mercato statunitense. E si fa praticamente concreta l’intenzione di alcuni di cedere brevetti e produrre negli Usa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Siropack Italia, risposta a Trump: "Veniamo a produrre negli Usa"

Scienziati italiani negli Usa di Trump: “Licenziati con una mail, c’è paura anche a fare lezione” - Cancellati da un giorno all’altro progetti sul clima o per aiutare i Paesi in via di sviluppo. Molti vorrebbero tornare, ma posti in Italia per loro non ce ne sono

Negli Stati Uniti il caso Epstein imbarazza Donald Trump - Donald Trump ha chiesto la revoca del segreto professionale per i documenti che riguardano il caso del finanziere Jeffrey Epstein, che imbarazza il presidente da diversi giorni, dopo un’inchiesta del Wall Street journal.

L'elezione di Prevost gela il mondo Maga negli Stati Uniti: "E' un Papa anti-Trump" - L’elezione di Leone XIV, primo Papa statunitense della storia, gela il mondo Maga  (acronimo di "Make America Great Again", movimento trumpiano, ndr ) e le frange ultraconservatrici di quello cattolico americano, rischiando di mettere in difficoltà Donald Trump e il suo devotissimo vice JD Vance nonostante le loro felicitazioni.

Chi guadagna davvero dai dazi di Trump all'Europa: il rischio di una nuova stagione di bonus in Italia - Ecco perché potrebbe esserci anche la "sciagura" di un "bonus dazi" in Italia. Riporta today.it