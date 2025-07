Sinner ufficiale la coppia con Navarro nel doppio misto degli US Open

(Adnkronos) – È tutto pronto a New York per la nuova formula del torneo di doppio misto degli US Open 2025, che vedrà protagonista Jannik Sinner. Tra le otto coppie ammesse di diritto dagli organizzatori c'è infatti anche quella composta dal tennista azzurro e Emma Navarro, statunitense numero 11 del mondo. Inoltre, sono già state .

In questa notizia si parla di: doppio - misto - open - sinner

Jannik Sinner e Emma Navarro: ufficiale la coppia per il doppio misto agli Us Open Vai su X

