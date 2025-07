Sinner si allena a Montecarlo e con lui in campo rispunta

Jannik Sinner è tornato ad allenarsi a Montecarlo per preparare i tornei sul cemento americano e soprattutto lo Us Open. In campo con lui rispunta una vecchia conoscenza, il cui ritorno era stato annunciato proprio nei giorni scorsi: si tratta di Umberto Ferrara, il preparatore atletico allontanato dallo staff del numero 1 Atp dopo il caso Clostebol dello scorso settembre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner si allena a Montecarlo e con lui in campo rispunta...

