Sinner perde il primato che batosta | il sorpasso è già ufficiale

Nonostante un'annata fantastica per quanto riguarda gli Slam, Jannik Sinner ha perso ufficialmente il primato nel circuito ATP: brutta batosta per l'altoatesino. Per un italiano, oggi, è quasi impossibile sentire la parola "tennis" senza pensare a Jannik Sinner. L'altoatesino è diventato un simbolo, una certezza, un punto di riferimento. Il 2025 è stato per lui un anno ad alto tasso emotivo: è partito con la conquista degli Australian Open, si è trovato al centro di un ciclone mediatico per una squalifica per clostebol, e ha poi riscritto la storia vincendo Wimbledon in una delle finali più attese di sempre, battendo ancora una volta il rivale Carlos Alcaraz.

La grande paura di Jannik Sinner dura un set poi il numero 1 al mondo riprende confidenza con se stesso e travolge Paul e regalandosi la prima finale in carriera agli Internazionali di Roma.

Quando il tabellone del Roland Garros è stato sorteggiato, in molti speravano che Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sarebbero incontrati di nuovo per una finale leggendaria.

Jannik Sinner completa in maniera amara il primo anno da numero 1 del mondo: l'azzurro, salito in vetta al ranking ATP il 10 giugno 2024, perde in maniera rocambolesca la finale del Roland Garros 2025 contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, ma allunga nei confronti dell'iberico nella classifica mondiale.

Jannik Sinner rompe l'imbarazzo con i principini dopo la vittoria a Wimbledon. Ma a casa Windsor il tifo era tutto per Alcaraz. E il gesto di Charlotte durante la premiazione non è passato inosservato.

La guerra di Israele, in Ucraina e la batosta dei tassi di Christine Lagarde. Fedez inizia a perdere soldi, ma la mamma accusa la geopolitica e la Bce; "Sinner, pure se perde resta il numero 1": ufficiale, il KO 'migliora' la classifica I Anche dopo Wimbledon nessuno lo può toccare; Alcaraz, batosta dopo Parigi: i fan tremano.

Sinner perde la possibilità di portare nel proprio team un coach già designato.

Bublik ha sconfitto Sinner negli ottavi di finale del torneo tedesco di Halle, battendolo 3-