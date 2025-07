Sinner obiettivo US Open | l’azzurro allena il gioco a rete

(Adnkronos) – Jannik Sinner si allena in vista degli US Open 2025. Il numero uno del mondo è tornato in campo a Montecarlo per preparare l'ultima parte di stagione sul cemento, che culminerà nell'ultimo Slam dell'anno. A New York Sinner arriverà da campione in carica dopo aver trionfato a Wimbledon, dove ha battuto Carlos Alcaraz . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

