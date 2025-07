Sinner e Papa Leone scoppia il caso in tv | accade tutto in diretta

I fan di Jannik Sinner sono rimasti senza parole per quanto accaduto in TV: c’entra anche Papa Leone XIV, cosa succede. Lo scorso maggio Jannik Sinner è stato ricevuto da Papa Leone XIV, eletto pochi giorni prima come successore di Bergoglio alla guida della Chiesa. Nel corso del piacevole incontro, avvenuto in una delle salette dietro l’Aula ‘Paolo VI’, il Pontefice ha confermato di essere un grande appassionato di tennis: papa Prevost ha ricevuto in regalo dal numero 1 del ranking ATP una racchetta. Oggi, a distanza di più di due mesi da quell’udienza, è emerso un dato che riguarda proprio Jannik Sinner e Papa Leone XIV su cui si sta discutendo molto. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Sinner e Papa Leone, scoppia il caso in tv: accade tutto in diretta

In questa notizia si parla di: papa - sinner - leone - scoppia

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà ?” - “Perché mi dovete mettere in difficoltà ?”. Con queste parole uno Jannik Sinner visibilmente imbarazzato ha risposto in conferenza stampa al giornalista che gli ha riportato le dichiarazioni del nuovo Papa Leone XIV, lo statunitense Robert Francis Prevost.

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Jannik Sinner ha incontrato il nuovo Pontefice, papa Leone XIV, in Vaticano. Il tennista numero uno al mondo è stato ricevuto questa mattina insieme alla sua famiglia e a quella di Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana tennis.

Sinner risponde con ironia alle parole di Papa Leone XIV in conferenza stampa - Il tennista Jannik Sinner ha reagito in modo originale alle recenti osservazioni del Papa Leone XIV. Dopo aver superato con determinazione Jesper de Jong al terzo turno degli Internazionali d’Italia 2025, l’atleta ha manifestato un leggero imbarazzo in risposta alle parole del Pontefice, che nella mattinata aveva scherzato sul cognome del tennista.

Papa Leone XIV costretto a fermarsi: cosa succede Vai su Facebook

Sinner incontra papa Leone XIV e gli regala una racchetta: Vuole giocare?. La risposta ironica del pontefice; Sinner, l’emozione e il dialogo con Papa Leone XIV – Video; Sinner si è presentato da Papa Leone con due regali: “Vuole giocare?”. La risposta fa ridere tutti.