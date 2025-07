Sindaco di Canicattì minacciato di morte comitato per l' ordine e la sicurezza | intensificati controlli e vigilanza

Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ieri pomeriggio, sul “caso” Canicattì e sindaco Vincenzo Corbo. A convocarlo, dopo quanto è accaduto nei giorni scorsi al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo, il prefetto Salvatore Caccamo. Presenti, naturalmente, i vertici. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: sindaco - canicattì - comitato - ordine

Sorpresi a gettare rifiuti per strada grazie alle telecamere, il sindaco di Canicattì: "Gesti intollerabili" - Trenta persone sorprese dalla polizia municipale ad abbandonare i rifiuti per strada. Per tutti, nelle prossime ore, scatterà la denuncia alla Procura della Repubblica.

"Vattene o ti taglio la gola", 28enne minaccia il sindaco di Canicattì: scatta denuncia - Il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, ha subito un tentativo di aggressione fisica ed è stato minacciato di morte da un ventottenne di origini palermitane che stava creando scompiglio all'interno del pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo.

"Se non te ne vai ti taglio la gola", minacce al sindaco di Canicattì: denunciato un giovane - Avrebbe tentato di aggredire e poi minacciato il sindaco di Canicattì dentro un pronto soccorso. Un ragazzo di 28 anni originario di Palermo è stato denunciato dai carabinieri intervenuti al Barone Lombardo, nell'Agrigentino.

Martedì 29 luglio 2025 – Un nuovo passo nella valorizzazione del patrimonio di Gela. Il Sindaco Terenziano Di Stefano e L'assessore Romina Morselli annunciano l’inaugurazione della Necropoli all’aperto , un luogo ricco di storia e memoria che finalment Vai su Facebook

Le minacce di morte al sindaco di Campobello, convocato comitato per l'ordine e la sicurezza; Omicidio del 15enne a Napoli, il prefetto convoca d'urgenza comitato per l'ordine pubblico. Il sindaco: episodio che fa rabbrividire; Fiera del Rosario di Canicattì, la decisione sulla location: non più viale Carlo Alberto ma contrada Bastianella.