Prima l’auto in zona vietata, poi urina in piazza davanti a tutti, quindi parolacce, insulti e volgaritĂ contro la sindaca che lo stava richiamando all’ordine. "Ti pisc. in bocca", le ha urlato contro. "Smettila dai, è il sindaco", ha provato a calmarlo un amico che era con lui, senza però sortire effetto. "E allora pisc. in bocca al sindaco". A raccontare quanto le è accaduto è il sindaco di Nibionno, Laura Di Terlizzi, vittima dello spiacevole episodio, successo venerdì sera, quando ha visto un automobilista della zona infrangere il divieto di accesso alla piazza del paese. Lo ha rimproverato, ma la situazione è degenerata in fretta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sindaca insultata in piazza : "Non resto zitta, reagiamo"

