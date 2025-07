Simone Cristicchi mercoledì 30 luglio a Palmanova

Dopo il successo travolgente del tour teatrale Franciscus e l’acclamazione al Festival di Sanremo 2025 con Quando sarai piccola – brano che gli è valso il Premio Bigazzi per la miglior composizione e il Premio Sala Stampa Lucio Dalla – Simone Cristicchi torna a incantare il pubblico con il nuovo progetto live: Dalle Tenebre alla Luce – Summer Tour 2025. Un concerto che sfugge alle definizioni, elegante e sorprendente, capace di esaltare l’eclettismo di un artista che abita la musica, la poesia e il teatro con straordinaria naturalezza. Il tour toccherà anche il Friuli Venezia Giulia per un’unica tappa, in programma mercoledì 30 luglio nella scenografica Piazza Grande della città Patrimonio dell’Umanità Unesco di Palmanova (inizio ore 21. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Simone Cristicchi mercoledì 30 luglio a Palmanova

Mercoledì 30 luglio, ore 21.30 Simone Cristicchi - "Dalle tenebre alla luce. Summer tour" Concerto live in Piazza Grande Info azalea.it Biglietti su www.ticketone.it

