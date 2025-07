Simone Cerasuolo non vuole fermarsi | Ho ancora un po’ di margine Guardo solo a me stesso

Un eccellente Simone Cerasuolo si è disimpegnato nelle batterie dei 50 rana maschili, nel terzo giorno di gare dei Mondiali 2025 di nuoto in corsia a Singapore. Nella World Aquatics Championships Arena, il romagnolo ha messo in mostra tutta la sua velocitĂ , stampando il miglior tempo delle heat di 26.42 e stabilendo il suo personale. Un grande inizio per lui, intenzionato a verificare il tutto giĂ da questa prima prova e comprendendo in quale direzione muoversi in vista della semifinale. Alle sue spalle nell’overall troviamo il giapponese Taku Taniguchi (26.65) e il tedesco Melvin Imoudu (26.74), mentre Nicolò Martinenghi ha concluso nono, comunque al penultimo atto, in 26. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Simone Cerasuolo non vuole fermarsi: “Ho ancora un po’ di margine. Guardo solo a me stesso”

In questa notizia si parla di: simone - cerasuolo - vuole - fermarsi

Nuoto, Simone Cerasuolo e Chiara Tarantino in evidenza a Merano. Ceccon gareggia nei 50 rana - Andata in archivio la seconda e penultima giornata di gare nel Meeting di Merano. La manifestazione è occasione per vedere all’opera alcuni atleti della Nazionale italiana di nuoto, che stanno lavorando per essere pronti in vista dei Mondiali a Singapore di fine luglio.

NUOTO – Simone Cerasuolo: Dall’argento europeo al mondiale di Singapore - In questa intervista, il giovane talento del nuoto italiano Simone Cerasuolo ci racconta il suo straordinario percorso: dalla medaglia di argento agli Europei 2022 fino al prestigioso 6° posto ai Mondiali 2024 di Doha.

Simone Cerasuolo: “I 50 rana mi vengono meglio, ma una decisione sui 100 verso Los Angeles non l’ho ancora presa” - Nell’ultima puntata di Focus – Nuoto, in onda sul canale Youtube di OA Sport, è stato ospite Simone Cerasuolo.

Europei Nuoto Junior Roma 2021, Simone Cerasuolo domina le qualifiche dei 100 rana; Mondiali Nuoto Singapore, dietro Ceccon un'Italia che vuole stupire. Martinenghi la certezza, Curtis il futuro.