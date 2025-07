Signora in giallo in buone mani | tocca a Jamie Lee Curtis

Ebbene sì, torna La signora in giallo. A raccogliere l’eredità di Angela Lansbury, mitica signora Fletcher scomparsa nel 2022 a 96 anni, sarà un altro mito del cinema, Jamie Lee Curtis. La notizia girava da tempo e ora è stata confermata dalla stessa attrice sul red carpet di Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo, commedia in cui sarà protagonista accanto a Lindsay Lohan. Non si tratterà di una serie tv ma di un film. «Sta per accadere - ha detto la Curtis- Manca ancora un pochino, ma siamo molto eccitati, davvero molto». E ancora: «Sto frenando il mio entusiasmo finché non cominciamo a girare. Ho un paio di altre cose da sbrigare e poi potrò godermi questo lavoro». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - "Signora in giallo" in buone mani: tocca a Jamie Lee Curtis

