Siena si apre al Giubileo dei giovani Da tutto il mondo 2.300 ragazzi Lojudice | Portatori di speranza

Oggi l' Arcidiocesi accoglierà 2300 giovani da tutto il mondo. In contemporanea sono oltre cento i ragazzi delle diocesi di Siena e di Montepulciano che sono a Roma per vivere il Giubileo a loro dedicato da ieri e fino al 3 agosto 2025. "Un'esperienza – afferma il cardinale Augusto Paolo Lojudice – che aiuta i nostri ragazzi a capire ed entrare in contatto con realtà che possono sembrare lontane, ma che fanno parte delle grandi aree metropolitane italiane dove spesso il disagio e la povertà sono una costante. Il Giubileo è anche questo, capire come poter esser portatori di speranza nei luoghi più difficili e complicati".

