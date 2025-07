Sicurezza il Siulp | Siamo alla deriva in alcuni casi non c' è nemmeno più il presidio notturno della Polfer

Il Siulp (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori della Polizia), organizzazione maggioritaria nella Polizia di Stato, esprime profonda e crescente preoccupazione per la carenza di organico che investe la sezione Polizia Ferroviaria di Rimini, presidio strategico per la sicurezza del territorio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Sicurezza, il Siulp dal sindaco Sisti per il commissariato di Spoleto - Una rappresentanza del Sindacato italiano unitario lavoratori polizia (Siulp) regionale e provinciale ha incontrato il sindaco di Spoleto Andrea Sisti, per individuare soluzioni alternative all’annosa questione della sede del Commissariato locale.

Il Siulp di Rimini: “Servono più forze dell’ordine, subito. La sicurezza non può attendere” - “Servono più forze dell’ordine, subito. La sicurezza non può attendere”. A lanciare l'allarme è il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia (Siulp) di Rimini che, in una nota stampa, esprime "forte preoccupazione per la crescente emergenza legata alla sicurezza pubblica e ribadisce con.

"L'uso legittimo delle armi e degli altri mezzi di coazione fisica", il Siulp chiama a raccolta i professionisti della sicurezza - "L'uso legittimo delle armi e degli altri mezzi di coazione fisica". Questo il tema dell'incontro che si è svolto oggi organizzato dalla segreteria provinciale del Siulp di Messina, il primo sindacato delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.

VIDEO | Sicurezza a Modena: Confcommercio e SIULP in piazza contro aggressioni e degrado; Reparto prevenzione crimine, Siulp: Il presidio potrĂ continuare ad assicurare la sua attivitĂ ; Morabito (Siulp): Fiducioso sul potenziamento del Commissariato di Lamezia Terme.

SIULP L’Aquila: “Senza pattuglie di Polizia Stradale la sicurezza sulle strade è compromessa” - "La sicurezza stradale non può essere garantita se da anni nessuna pattuglia di Polizia Stradale è presente sulla viabilità di tutta la Provincia dell’Aquila" ... Segnala laquilablog.it

Sicurezza a Milano, la ricetta di Piantedosi: presidi mobili di polizia ... - Sicurezza a Milano, la ricetta di Piantedosi: presidi mobili di polizia, partiamo da via Padova. Si legge su ilgiorno.it