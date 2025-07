Sicurezza idraulica Pulizia ispezioni studi Da bilancio nuovi fondi

Non abbassare la guardia contro il rischio idrogeologico e lavorare sulla prevenzione. Va in questo senso una delle voci contenute nella variazione di bilancio del Comune di Prato. Il commissario prefettizio Claudio Sammartino ha approvato infatti il 23 luglio la salvaguardia degli equilibri di bilancio e la variazione di assestamento generale 20252027: le variazioni alla parte corrente del bilancio interessano diversi settori, dalla manutenzione del verde pubblico, alla segnaletica stradale fino alla cultura, ma la voce forse piĂą interessante è quella del contenimento del rischio idraulico. D’altra parte la ferita dell’ alluvione è ancora lì freschissima, come i ricordi di quei giorni terribili del novembre 2023 quando la provincia pratese si scoprì fragilissima. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sicurezza idraulica. Pulizia, ispezioni, studi. Da bilancio nuovi fondi

