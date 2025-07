Una giornata che doveva essere dedicata al relax e al mare si è trasformata in una tragedia improvvisa, lasciando sgomenti i presenti. Quando il pericolo viene sottovalutato, anche i luoghi più familiari possono diventare insidiosi. Ed è proprio ciò che è accaduto in una spiaggia molto frequentata, dove un gesto istintivo ha avuto conseguenze irreparabili. Le autorità sono state allertate nel giro di pochi minuti, ma i tentativi di soccorso si sono rivelati vani. L’episodio ha scosso profondamente turisti e bagnanti presenti, testimoni di una scena drammatica consumatasi in pochi attimi. Il mare agitato e l’allarme dei bagnini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Si tuffa, la morte atroce davanti alla moglie e al figlio: "Non doveva andare", le urla strazianti