Si tuffa in mare e muore sotto gli occhi della moglie e del figlio

Il tuffo in acqua, poi la tragedia sotto gli occhi della moglie e del figlio. Un uomo di 57 anni, proveniente dal comune napoletano di Sant’Antimo, è morto nella mattina di oggi, martedì 29 luglio, sul litorale di Capaccio-Paestum, in provincia di Salerno. Il turista si è lanciato in acqua e non. 🔗 Leggi su Today.it

