Si schianta con il quad contro un'auto in Croazia | muore Pietro Adobati 19enne di Bergamo

Ieri sera nell'isola di Pago, in Croazia, Pietro Adobati, un 19enne di Nembro (Bergamo) è morto mentre era alla guida di un quad che si è scontrato contro un'auto. Le autoritĂ croate hanno aperto un'indagine per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

