Un'esperienza vasta, a tutto tondo, che lo ha portato a contatto con le realtĂ del territorio, nelle prefetture di Agrigento, di Biella, e Perugia, e poi nelle sale del Palazzo del Quirinale accanto al Presidente della Repubblica, per nove anni. Un curriculum ricco quello con cui il nuovo Prefetto di Pistoia, Angelo Gallo Carrabba, 61 anni, siciliano, si è presentato alla cittĂ . Un curriculum che soprattutto rende conto della varietĂ dei suoi interessi, all'interno dei quali non ci sono, a suo dire, incarichi alti ed altri bassi. Così, nel suo primo giorno di insediamento, dopo aver avuto un colloquio con il sindaco Tomasi, e poi gli incontri con il presidente della Provincia Luca Marmo, con il procuratore capo Tommaso Coletta e con il vescovo, monsignor Fausto Tardelli, ha voluto stringere la mano alla stampa locale, presentandosi come "collega", dal momento che è iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti da trent'anni: "Per questo, riconosco il merito del vostro lavoro".

Si insedia il nuovo prefetto: "Concretezza e ascolto. Vicofaro, si va avanti"